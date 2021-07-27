موعد مباراة برشلونة ضد شتوتجارت الودية استعدادًا للموسم الجديد

يواجه نادي برشلونة الإسباني نظيره نادي شتوتجارت الألماني وديا يوم السبت المقبل استعدادا لبداية الموسم الجديد خلال شهر أغسطس المقبل.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف فى المدينة الرياضية ببرشلونة.





وحقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا صعبًا على حساب نظيره فريق جيرونا الإسباني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وديًا استعدادًا للموسم الجديد الأسبوع الماضي.



