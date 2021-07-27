مانشستر يونايتد يقترب من ضم هذا اللاعب

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعزيز صفوفه على مستوى خط الدفاع، بعد اقترابه من حسم صفقة المدافع الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد الإسباني.





ووفقا لما ذكرته صحيفة"ديلي ميل"، فإن المان يونايتد يرغب في ضم مدافع إشبيلية، جول كوندي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان كوندي من المدافعين الذين مثلو منتخب فرنسا خلال بطولة اليورو السابقة، وأصبح من أفضل المدافعين الشباب في أوروبا منذ انتقاله لصفوف شبيلية الإسباني عام 2019 قادمًا من بوردو الفرنسي.





وكانت عدة أندية قد ابدت اهتماما بالتوقيع من المدافع الفرنسي، يأتي على رأسها تشيلسي وتوتنهام وريال مدريد، إلا أن المان يونايتد بات مستعدًا للتقدم بعرض رسمي لضمه إلى قلعة أولد ترافورد.



