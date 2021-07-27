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عاجل.. الهند تعلن وفاة نصف مليون مواطن بكورونا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:47 ص
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يزيد عن 31 مليون إصابة.

وحسب قناة العربية الإخبارية، فأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا يقترب من الـ 500.000 حالة.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.‏‏

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