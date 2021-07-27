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بدأ العد التنازلي.. موعد انطلاق الدوري الإيطالي في الموسم الجديد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:25 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد عشاق كرة القدم لبداية منافسات بطولة الدوري الإيطالي خلال شهر أغسطس المقبل، وتبدأ جميع الدوريات حول العالم خلال الفترة المقبلة.

وينطلق الدوري الايطالي، يوم 21 أغسطس المقبل، وذلك بمباراة فريقي إنتر ميلانو وجنوى والتي ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الفريق الأزرق. 

وقد توج فريق إنتر ميلانو بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وذلك بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي ميلان الذي أنهى البطولة في المركز الثاني.

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