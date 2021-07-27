بدأ العد التنازلي.. موعد انطلاق الدوري الإيطالي في الموسم الجديد

















يستعد عشاق كرة القدم لبداية منافسات بطولة الدوري الإيطالي خلال شهر أغسطس المقبل، وتبدأ جميع الدوريات حول العالم خلال الفترة المقبلة.





وينطلق الدوري الايطالي، يوم 21 أغسطس المقبل، وذلك بمباراة فريقي إنتر ميلانو وجنوى والتي ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا معقل الفريق الأزرق.



