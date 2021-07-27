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بدأ العد التنازلي.. موعد انطلاق الدوري الألماني في الموسم الجديد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:39 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تنطلق مسابقة الدوري الألماني، خلال شهر أغسطس المقبل، حيث ستقام البطولة يوم 13 من الشهر القادم، وذلك بمباراة فريقي بايرن ميونخ حامل اللقب ومنافسه بايرن مونشنجلادباخ. 

وستقام المباراة بين فريقي بايرن ميونخ وبايرن مونشنجلادباخ في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد توج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في النسخة الماضية، وبفارق 13 نقطة عن فريق لايبزيج صاحب المركز الثاني.

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