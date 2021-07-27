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حمادة طلبة: حسام غالي كان على حق فيما فعله مع منتخب مصر

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد حمادة طلبة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن حسام غالي، لاعب الأهلي المعتزل، كان على صواب فيما فعله في منتخب مصر، في مواجهة نيجيريا.

وكان حسام غالي، دخل في مشادة مع أسامه نبيه، مدرب عام المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق، وعليه فقد قرر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، استبعاده من المنتخب، في عام 2017.

وقال طلبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لن أنسى ما فعله حسام غالي مع المنتخب في مباراة نيجيريا عقب نزوله".

وتابع، "حسام شخصية قوية وقلب المباراة بروحه، بث روح قوية وحماسية جدًا في جميع لاعبي المنتخب، ممكن بعض اللاعيبة والجهاز الفني زعلوا منه، لكنه كان على حق".

كما أكد، "حسام البدري شخصية مختلفة تمامًا عن الموجودة في الملعب، شخصية محترمة جدًا ومدرب كبير، وأتمنى له التوفيق بإذن الله، وكوبر أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم طوال مسيرتي".

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