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حمادة طلبة: الزمالك مظلوم وأتمنى تتويجه بلقب الدوري هذا الموسم

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد حمادة طلبة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تتعرض للظلم، متمنيًا أن الفريق لقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وأوضح حمادة طلبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك مظلوم بسبب عدم الاستقرار الإداري، وعدم وجود أي مساندة حقيقية للنادي".

وأشار إلى أن الزمالك يملك أفضل لاعبين في مصر، مؤكدًا أنه لو كان لديه استقرار إداري لفازوا بجميع البطولات.

واستكمل، "سيتم حسم الدوري المصري هذا الموسم في الأسبوع الأخير، وأتمنى فوز الزمالك باللقب".

واختتم، "جمهور الزمالك جمهور مخلص، ولما بيحب أي لاعب بيحبه بجد، كنت أتمني استمرار فرجاني ساسي مع النادي مثلهم، لكني انتقدته بسبب طريقة رحيله، والزمالك وجمهوره لا يقف علي أحد".

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