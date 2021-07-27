نجم الزمالك السابق: لهذا السبب فضلت الاعتزال وفوجئت من خطاب المصري للمنتخب









كشف حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، عن السبب وراء قرار اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.





وأكد طلبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه مازال قادرًا على اللعب حتى الآن، إلا أنه فضل الاعتزال بسبب العروض الضعيفة التي تلقاها في نهاية مسيرته، مشيرًا إلى أنه مثل الزمالك ومنتخب مصر ومن غير المعقول أن يقبل بها.





وتابع، "بداية مسيرتي في كرة القدم هي الأصعب طوال مشواري، عانيت كثيرًا حتى أصل لما أريد، وحلم حياتي منذ الصغر كان اللعب للزمالك، والحمد لله قدرت احققه بعد تعب".





واضاف، "تم عرض خدماتي على النادي المصري أكثر من مرة عندما كنت في المريخ، لكن لم تتم الصفقة، وفوجئت بخطاب النادي المصري لجهاز المنتخب بأنني لاعب غير ملتزم، لا ألوم إدارة النادي، لكني لا أفهم هذا الموقف حتى الآن".





واستكمل، "بعد تحويل نادي الأسيوطي إلى بيراميدز، الخوف سيطر على جميع اللاعبين، من الرحيل عن النادي، إلا أنني كان لدي الثقة في أنني سأكون من الباقين، وبالفعل استمريت مع الفري، وتم تعديل عقدي بشكل كبير جدًا مقارنة بما سبق".





وأشار، "وقعت مع الأسيوطي بعقد محدش يصدقه، لأنني كنت أريد فقط أن أعيد نفسي، وبالفعل لعبت أفضل موسم في حياتي، شعرت بأنه عوض ربنا لي".



