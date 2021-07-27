فتح باب الحجز لـ"ياما في الجراب يا حاوي" باكورة التعاون بين " تذكرتي" و"كايرو شو"





وقعت شركة " تذكرتي" الرائدة في نظام الحجز الإلكتروني للتذاكر وتنظيم المناسبات العامة برئاسة منتصر النبراوي، عقداً غير مسبوق في السوق المصرية مع مسرح " كايرو شو" برئاسة مجدي الهواري أول كيان قطاع خاص لصناعة الترفيه والعروض الحية.





وحصلت " تذكرتي" بمقتضى التعاقد الجديد على الحق الحصري لحجز وتسويق تذاكر جميع عروض " كايرو شو " وفقاً لخطة طموحة تتضمن عروضاً مسرحية وحفلات غنائية لكبار النجوم ، وفعاليات ترفيهية متعددة على مدار العامة ، وذلك ضمن اهداف الشركتين في النهوض بالثقافة والترفيه والفنون لخدمة الجمهور المصري ونشر ثقافة العروض الحية والمواسم المسرحية الممتدة صيفاً وشتاءً التي اشتهرت بها مصر علي مدار عقود .





وقد جاءت باكورة التعاون بين " تذكرتي" و" كايرو شو" بفتح باب الحجز لمسرحية" ياما في الجراب ياحاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني عن "ليلة من ألف ليلة"رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي من إنتاج " كايرو شو" والتي ستنطلق حفلاتها بالقاهرة يوم ٢٦ أغسطس المقبل،وقد شهدت الأيام الأولى لفتح باب الحجز إقبالاً كبيراً.





مسرحية " ياما في الجراب ياحاوي " من إخراج مجدي الهواري وأشرف عليها فنياً محمد هاني ، وتشهد أول إطلالة على المسرح للنجم إياد نصار ويشارك بطولتها نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل واسماعيل فرغلي ولبنى ونس وعلاء قوقة.





يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة .





وصرح الاستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة " تذكرتي" أن أهمية هذا التعاقد تأتي لكون " كايرو شو" وضعت البصمة الأهم في إعادة القطاع الخاص للمسرح بإنتاج ضخم وقدمت على مدار العامين الماضيين أرقى مستوى فني وتقني في جميع عروضها ولاقت نجاحاً جماهيرياً كبيرا وعلى رأسها " علاء الدين" لأحمد عز و" ٣ أيام في الساحل" لمحمد هنيدي و" الملك لير" ليحيى الفخراني.





وأضاف النبراوي أن الشركتين تهتمان أيضاً باستضافة عروض عربية وعالمية مثل ديزني وسيرك دو سولاي وغيرها..إضافة إلى تنظيم أول موسم للترفيه يناير ٢٠٢٢ يتضمن فعاليات ترفيهية شبابية.



