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ميدو: الأهلي يمتلك بدائل دون المستوى في الهجوم والشحات يستحق الإشادة

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بدائل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في خط الهجوم، كما أشاد بما قدمه حسين الشحات وعلي معلول، في لقاء الإنتاج الحربي الأخير.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمام نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسين الشحات يستحق الإشادة علي كل ما قدمه خلال الفترة الأخيرة، مع الأهلي، خاصة أنه تعرض لنقد شديد مؤخرًا"، كما أبدى إعجابه بهدفه في شباك الإنتاج الحربي.

وأوضح ميدو أن الفارق بين محمد الشناوي وعلي لطفي، كبير جدًا، كما أن بدائل الأهلي بالكامل في الناحية الهجومية دون المستوى.

واستكمل، "هدف والتر بواليا هو الأجمل في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، والذي من الممكن أن يكون نقطة تحول في موسمه مع الأهلي، وما قام به علي معلول، في الهدف مش أي لاعب يقدر يعملوا، موسيماني قام بتغيير مركز معلول في نهاية المباراة وهو كان مفتاح الفوز".

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