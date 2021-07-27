خالد جلال: التعادل أمام الأهلي ثم بيراميدز مُرضي.. والمنافسة على البقاء صعبة





أعرب خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي، عن رضاه التام بتعادل الفريق أمام الأهلي ثم بيراميدز في مباراتين متتاليتين ، مشيراً إلى أن هاتين النقطتين مرضيتين إلى حد كبير .





وأضاف جلال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "واجهنا الأهلي عقب تتويجه باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا ، وهو في حالة معنوية مرتفعة للغاية، ونجحنا في إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، ثم التعادل بالأمس أمام بيراميدز، وحصولنا على نقطتين ثمينتين في الصراع نحو البقاء بالدوري الممتاز الموسم المقبل".



