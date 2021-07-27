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شريف العريان : سعداء بإنجاز أبطال التايكوندو.. ونتمنى المزيد من الميداليات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:54 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أبدى شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية، سعادته البالغة بتتويج الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى بالميدالية البرونزية للتايكوندو خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وقال العريان في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "نتائج أغلبية لاعبي البعثة المصرية بأوليمبياد طوكيو لم تكن مخيبة للآمال خلال اليوم الأول من الدورة، فكانت النتائج منطقية نظراً لتأخر سفر اللاعبين، لكن جاء إنجاز هداية ملاك و سيف عيسى بمثابة الإنجاز الكبير للبعثة المصرية بطوكيو".

وتابع العريان: "الألعاب الجماعية قدمت الآداء المنتظر خلال الجولة الأولى، مثل منتخب كرة اليد الذي نجح في الفوز على نظيره البرتغالي لكنه خسر صباح اليوم أمام نظيره الدنماركي في الجولة الثانية، وما زالت أمامه الفرصة في الجولة القادمة أمام اليابان ، كما أن الأمل ما زال قائماً لمنتخب كرة القدم حال الفوز على نظيره الأسترالي ظهر الأربعاء، وأتمنى حصد المزيد من الميداليات في مختلف الألعاب".

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