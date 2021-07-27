شريف العريان : سعداء بإنجاز أبطال التايكوندو.. ونتمنى المزيد من الميداليات













أبدى شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية، سعادته البالغة بتتويج الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى بالميدالية البرونزية للتايكوندو خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.





وقال العريان في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "نتائج أغلبية لاعبي البعثة المصرية بأوليمبياد طوكيو لم تكن مخيبة للآمال خلال اليوم الأول من الدورة، فكانت النتائج منطقية نظراً لتأخر سفر اللاعبين، لكن جاء إنجاز هداية ملاك و سيف عيسى بمثابة الإنجاز الكبير للبعثة المصرية بطوكيو".



