اتحاد التايكوندو: هداية وسيف حققا إنجازاً كبيراً.. وأشكر وزارة الرياضة









عبَر عمرو سليم رئيس الإتحاد المصري للتايكوندو، عن سعادته البالغة بما حققه الثنائي هداية ملاك و سيف عيسى بحصد الميدالية البرونزية خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.





وأضاف سليم في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "سعداء بما حققه الثنائي هداية ملاك و سيف عيسى، فهو إنجازاً كبيراً للرياضة المصرية، وقد كان لدي ثقة كبيرة في حصول هداية على ميدالية، نظراً لما حققته في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية برودي چانيرو".



