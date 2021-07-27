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اتحاد التايكوندو: هداية وسيف حققا إنجازاً كبيراً.. وأشكر وزارة الرياضة
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 06:55 ص
أحمد عصام
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عبَر عمرو سليم رئيس الإتحاد المصري للتايكوندو، عن سعادته البالغة بما حققه الثنائي هداية ملاك و سيف عيسى بحصد الميدالية البرونزية خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.
وأضاف سليم في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "سعداء بما حققه الثنائي هداية ملاك و سيف عيسى، فهو إنجازاً كبيراً للرياضة المصرية، وقد كان لدي ثقة كبيرة في حصول هداية على ميدالية، نظراً لما حققته في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية برودي چانيرو".
وأختتم سليم: "أتوجه بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، على مساندتهم والدعم المستمر للثنائي ، كما أنه سيتم رفع المكافآت الخاصة لهما عقب العودة من رحلة طوكيو".
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