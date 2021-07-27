164 لجنة تستقبل 15 ألف طالب في الثانوية العامة لأداء امتحان الفلسفة بالدقهلية

يؤدي اليوم الثلاثاء 14980 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة (شعبة أدبي) امتحان الفلسفة والمنطق، داخل 164 لجنة ما بين 160 لجنة ولجنة المكفوفين والأورام والسجن والمتفرقين في محافظة الدقهلية.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون امتحانات الثانوية العامة 2020 2021.





وأوضح محافظ الدقهلية أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات ٤٧٦٧٠ طالبًا وطالبة مقسمين إلى ٢٤٤٤٢ طالبًا وطالبة (شعبة علمي علوم) و٧٨٦٣ طالبًا وطالبة (شعبة علمي رياضة) و١٤٩٨٠ طالبًا وطالبة شعبة أدبي، بالإضافة إلى ٣٨٤ دبلومة أمريكية، وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة.





وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية من بتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جاهزيتها للاستخدام وقت الحاجة، مضيفًا أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات، بالإضافة لقوات الأمن الخاصة باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.





وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب أو زائرة صحي، وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان بـ60 سيارة إسعاف، للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة لاستقبال أية حالات خلال فترة الامتحانات.





وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، بدأ المارثون من 10 يوليو ويستمر حتى 2 أغسطس 2021.





وكان مارثون الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية انطلق اعتبارًا من السبت 10 يوليو ومستمر حتى السبت 31 يوليو، وطبقًا لجدول امتحانات الثانوية 2021، طلاب الشعبة الأدبية من 11 يوليو وحتى 29 يوليو.





ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المُسلَّم من الوزارة، ولم يحدث فيه أي نوع من التعديل حيث يتم سحب "التابلت" من الطالب إذا تبيّن غير ذلك، ولن يُسمح له بدخول الامتحان.





وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.





وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب سجل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.





وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو مَلازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.





وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفي حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب في ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.





موعد نتيجة الثانوية العامة 2021