مجموعة مصر.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو

يواجه المنتخب الإسباني نظيره منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة على استاد نيسان.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٢ المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وجاءت تشكيلة إسبانيا الرسمية كالتالي:





حراسة المرمى: أوناي سيمون.





خط الدفاع: أوسكار، إريك جارسيا، توريس، مارك كوكورييا





خط الوسط: زومبيدي، سولير، بيدري.



