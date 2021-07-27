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موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان الودية استعدادًا للموسم الجديد
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 07:51 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ريال مدريد الإسباني نظيره ميلان الإيطالي فى مواجهة قوية من العيار الثقيل وديا يوم الاحد المقبل استعدادا لبداية الموسم الجديد.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة الشارقة الرياضية عبر النايل سات المالكة لحقوق بث المباراة الودية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وكان ريال مدريد الإسباني قد تلقي هزيمة أمام نظيره نادي رينجرز الاسكتلندي الاسبوع الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف استعدادا للموسم الجديد.
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