برشلونة ينهي أزمة عمرها 4 سنوات

أعلن برشلونة الإسباني، تسوية جميع النزاعات المهنية والمدنية المفتوحة مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، "بشكل ودي وبعيدا عن القانون".





وفي بيان رسمي كشف البارسا: "وقع النادي واللاعب إنفاقا لإنهاء الإجراءات القانونية العالقة بين الجانبين: 3 دعاوى مهنية ودعوى مدنية".





وكان نيمار قد انتقل لصفوف برشلونة عام 2013 حتى 2017، بعدها رحل الى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أشهر قليلة من تمديد عقده مع النادي الكتالوني، في صفقة ادع إلى اشتباك قانوني بين الطرفين.





على نفس الجانب لم ينجح نيمار في تحقيق مراده من الانتقال للعملاق الفرنسي، إذ فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.





ومنذ ارتدائه قميص بطل فرنسا، كثرت التقارير حول رغبته في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، قبل أن ينهي الجدل بتجديد عقده مع النادي الفرنسي.



