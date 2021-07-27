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شوقي غريب يجهز مفاجأة في تشكيل مصر أمام أستراليا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:31 ص
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
محمد نادر
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استقر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، على إجراء بعض التعديلات على طريقة اللعب فى مواجهة أستراليا بالجولة الثالثة من دور المجموعات فى دورة الألعاب الأولمبية.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن شوقي غريب يميل إلى مشاركة الثنائى محمود حمدى الونش بجانب أحمد حجازى.

وأوضحت المصادر أن المدير الفني يدرس الاعتماد على صانع ألعاب بدلاً من إشراك أسامة جلال كمدافع ثالث فى تشكيل الفراعنة، مثل ما حدث في لقاء المنتخب الإسباني والأرجنتيني، خصوصاً أن المنتخب يحتاج بشدة لتحقيق الفوز على أمل الوصول للدور الثانى.

وفي الوقت الحالي يفاضل شوقي غريب بين ناصر ماهر وإبراهيم عادل على من يلعب أساسيا في لقاء استراليا على حساب أسامه جلال، خصوصا أن الفوز يحافظ على آمال الفراعنة فى التأهل للدور التالى بالبطولة.

ويتذيل المنتخب المصري ترتيب المجموعة بنقطة وحيده حصدها من لقائين، حيث تعادل أمام منتخب اسبانيا في الجولة الأولى، بينما تلقى الهزيمة أمام الأرجنتين في الجولة الثانية.

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