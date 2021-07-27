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قفزة نوعية لـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في ترتيب الجامعات عالميا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
أحمد سامي
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حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قفزة نوعية في الترتيب العالمي للجامعات، وفقا لتقييم (webometrics)، في تقييم شهر يوليو 2021، الخاص بالتصنيف الدولي الجامعات.

واحتلت الأكاديمية المركز 2075 من إجمالي أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم، وحققت تقدما مرموقا في ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي (webometrics)، بعد أن كان ترتيبها 2204 في تصنيف يناير 2021، حيث قفزت الأكاديمية 129 مركزا في ترتيب الجامعات العالمية في فترة وجيزة بالرغم الظروف العالمية لجانحة فيروس كورونا 

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمي للجامعات (webometrics) أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية؛ حيث يغطي ما يزيد عن 31 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي البحث العلمي، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية، ويجري تحديثه بشكل دوري كل 6 أشهر، ويهدف إلى تحفيز الباحثين في جميع انحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الإنترنت.

ويعتمد ويبومترکس (Webometrics) في تقييمه على نشاطات الجامعات التي تظهر في موقعها الإلكتروني وتستند إلى عدد من المعايير، والتي من بينها عند الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونيا، ومدى استخدام اسم الجامعة في الروابط الخارجية ومحركات البحث وغيرها.

 

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