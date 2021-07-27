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71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:36 ص
وكالات
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سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت لجنة الصحة
بالصين، إلى أن 31 إصابة بالفيروس محلية ، و40 حالة قادمة من الخارج، كما لم يتم تسجيل
أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.
وأكدت اللجنة
الصينية، أن سلالة "دلتا" شديدة الانتشار تهدد الوضع الصحي في مدينة نانجينغ
بشرق البلاد.
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