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71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 08:36 ص
الصين
الصين
وكالات
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سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ولفتت لجنة الصحة بالصين، إلى أن 31 إصابة بالفيروس محلية ، و40 حالة قادمة من الخارج، كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

 

وأكدت اللجنة الصينية، أن سلالة "دلتا" شديدة الانتشار تهدد الوضع الصحي في مدينة نانجينغ بشرق البلاد.

 

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