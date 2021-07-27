71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت لجنة الصحة بالصين، إلى أن 31 إصابة بالفيروس محلية ، و40 حالة قادمة من الخارج، كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وأكدت اللجنة الصينية، أن سلالة "دلتا" شديدة الانتشار تهدد الوضع الصحي في مدينة نانجينغ بشرق البلاد.