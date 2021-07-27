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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد استعدادًا للموسم الجديد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:00 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق وجماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي مباريات الفريق الودية وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية لمانشستر يونايتد وبرينتفورد الصاعد حديث للبريميرليج يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمكن مانشستر يونايتد في أول مبارياته الودية من تحقيق الفوز على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن

يتعرض لهزيمة عريضة في ثاني مبارياته التحضيرية أمام مضيفه كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب لوفتس رود في مدينة لندن.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد مبارتين وديتين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيواجه بريستون نورث ايند فريق التشامبيونشيب يوم السبت المقبل 31 يوليو الحالي قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة إيفرتون يوم 7 أغسطس المقبل.

وسيبدأ مانشستر يونايتد أول مواجهاته الرسمية يوم السبت 14 أغسطس بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ديربي بينينز وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي.

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