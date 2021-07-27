جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

تعقد لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القادمة لحسم باقي الصفقات الصيفية.





ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات.





وطالب موسيماني بالتعاقد مع جناحين لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم، بعد أن نجح مسئولو الأهلي في التعاقد مع كريم فؤاد ظهير النجوم والمنتخب الأولمبي والمعار لإنبي لنهاية الموسم بناء على طلب المدرب الجنوب أفريقي.





وحقق الأهلي فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



