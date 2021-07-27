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إيران تسجل 31814 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في إيران، 31814 حالة، مقارنة مع 18632 السبت و27146 الأحد، ليصل العدد العام للحالات المسجلة إلى مستوى 3723246.

 

وقالت السلطات الصحية الإيرانية، إن تم إدخال 3566 شخصا من بين المصابين الجدد إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن هناك 4982 مريضا بشكل عام ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

 

ورصدت السلطات الصحية الإيرانية، خلال اليوم الماضي 322 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 259 في بيانات السبت و268 الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد نقطة 89122 شخصا.

 

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