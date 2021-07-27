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السكة الحديد يدعم صفوفه ب14 لاعب

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تعاقد فريق السكة الحديد، بقيادة أمير عزمي مجاهد مع عدد من اللاعبين الجدد لدعم صفوفة قبل بداية فترة الإعداد للموسم المقبل بالقسم الثاني .

وتعاقد نادي السكة الحديد مع 14 لاعبا ، وهم  محمود محمد حارس الشمس وعبدالكافي رجب حارس المنيا وإسلام طارق مدافع المنيا وإيهاب عبدالمقصود لاعب المريخ وأحمد هشام مدافع الترسانة وإسلام خالد عبدالتواب لاعب زد وطارق وطني ظهير أيسر الدخان وعبدالله شلبي مدافع القومي ومحمود محمد لاعب الداخلية وإسلام فتحي مهاجم الدخان وأحمد مرسي عطية ظهير أيسر اتحاد الشرطة و محمد حسين  لاعب الترسانة ومحمد الشربيني من الألومنيوم وحسام مصطفي ناشئ السكة الحديد .

وجاء تشكيل جهاز فريق السكة الحديد مكون من أمير عزمي مجاهد مدير فني وحمادة نصر مدرب عام وإيهاب بيتا مدرب وأحمد نبيل مدرب
أمير عبدالحميد مدرب حراس المرمي ومحمد عبدالعال طبيب ووليد نصار أخصائي علاج طبيعي وحسين إبراهيم مدلك ووليد أنور شئون لاعبين ومحمد جمال شئون اللاعبين .

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