الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رغبة محمود وحيد في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.





ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" كل ما يتردد حول رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشار المصدر في تصريحاته إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سيمنحه فرصة للمشاركة في المباريات المقبلة في الدوري العام.





وأكد، أنه من المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة بالنادى الأهلي.



