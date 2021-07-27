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أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:30 ص
ارسنال
ارسنال
محمد الدمتناوي
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استقر نادي آرسنال على التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد، إذا في حال فشل ضم جيمس ماديسون، لاعب ليستر سيتي، هذا الصيف.

ويتطلع آرسنال لضم صانع ألعاب، وقد وضع ماديسون على رأس المرشحين لتعزيز هذا المركز، ورغم أن إيسكو لاعب ريال مدريد أرخص سعرًا.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن آرسنال قد يلجأ لخيار إيسكو، خاصةً أن عقده سينتهي مع الريال في الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن ليستر سيتي حدد مبلغًا ماليًا كبيرًا، نظير الاستغناء عن ماديسون، وهو ما يعقد المفاوضات مع الجانرز.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد لن يمانع في بيع إيسكو، في ظل رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، في توفير الأموال لحسم صفقة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

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ريال مدريد ايسكو ارسنال

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