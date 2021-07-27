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مقتل وإصابة المئات من عناصر "طالبان" في أفغانستان
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:22 ص
وكالات
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قتل 187 عنصرا من حركة "طالبان"، وأصيب أكثر من 110 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.
وقالت وزارة الدفاع
الأفغانية، في تغريدة على حسابها في "تويتر: "مقتل 187 إرهابيا من طالبان،
وإصابة 112 آخرين، واعتقال 2 آخرين، جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في كونار،
ولوغار، وغزني، وخوست، وقندهار، وأروزغان، وفرياب، وبلخ، وجوزجان، وسمنغان، وهلمند،
وتخار، وقندوز، وولايتي بغلان وكابيسا، خلال الـ24 ساعة الماضية".
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