مقتل وإصابة المئات من عناصر "طالبان" في أفغانستان

قتل 187 عنصرا من حركة "طالبان"، وأصيب أكثر من 110 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.





وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في تغريدة على حسابها في "تويتر: "مقتل 187 إرهابيا من طالبان، وإصابة 112 آخرين، واعتقال 2 آخرين، جراء عمليات قوات الأمن الوطني الأفغانية في كونار، ولوغار، وغزني، وخوست، وقندهار، وأروزغان، وفرياب، وبلخ، وجوزجان، وسمنغان، وهلمند، وتخار، وقندوز، وولايتي بغلان وكابيسا، خلال الـ24 ساعة الماضية".