محمد رجب يطالب جمهوره بالدعاء لوالده





كتب محمد رجب:" أرجوا الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل" ، ولم يوضح طبيعة مرضه أو تطورات حالته الصحية.



وفي سياق آخر، شارك محمد رجب في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، عمر الشناوي، بشرى، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

طالب الفنان محمد رجب، جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل، عبر الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".