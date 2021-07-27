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انهيار منزل مكون من 5 طوابق بالوراق

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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انهار منزل بمنطقة كفر السليمانية، بحي الوراق شمال محافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء.


تلقى مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل بمنطقة وراق العرب.


وانتقلت قيادات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.


وبالفحص والمعاينة تبين أن المنزل مكون من 5 طوابق بالإضافة إلى "ردود" تشكل طابقا سادسا.


وتم فصل الكهرباء والغاز منعا لتفاقم الأمور، ويعكف رجال الإنقاذ على البحث عن وجود ضحايا أسفل الركام من عدمه.

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