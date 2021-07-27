اليونسكو تدرج جزر بجنوب غرب اليابان في قائمة التراث العالمي

أعلن مسئولون بالحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أن منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" قررت إضافة سلسلة جزر فى جنوب غرب اليابان بها غابات شبه استوائية كثيفة إلى قائمة التراث العالمى الطبيعى.





وقررت لجنة التراث العالمى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة - خلال جلسة عبر الإنترنت - إدراج مساحة تبلغ 43000 هكتار، تشمل جزيرتي "أمامي أوشيما" و "توكونو" فى محافظة كاجوشيما اليابانية، بالإضافة إلى الجزء الشمالي من جزيرة "أوكيناوا" الرئيسية وجزيرة "إيريوموت" في محافظة أوكيناوا.حسبما أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الالكتروني.





يأتي القرار بعد توصية صدرت في مايو الماضي من قبل لجنة استشارية تابعة لليونسكو بإضافة الجزر - التي تتمتع بأنظمة بيئية متنوعة وتضم حيوانات وطيور نادرة، إلى القائمة. وتطورت الحيوانات والنباتات في المناطق أثناء عمليات تكوين الجزر، حيث تم فصلها عن البر الرئيسي لآسيا.





وكانت الحكومة اليابانية قدمت في البداية اقتراحها بشأن الجزر، التي أصبحت خامس موقع للتراث الطبيعي العالمي في اليابان، إلى اليونسكو في فبراير 2017.





مع ذلك، سحبت الحكومة الاقتراح في يونيو 2018 تماشياً مع نصيحة لجنة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، التي قالت إن تدابير الحفاظ عليها غير كافية، حتى أعادت السلطات هناك ترتيب المناطق المرشحة إلى خمسة مواقع من خلال تضمين غابة داخل موقع عسكري أمريكي سابق في شمال أوكيناوا أعيد إلى اليابان في ديسمبر 2016 وعززت التدابير ضد أنواع طيور وحيوانات غازية قبل إعادة تقديم الاقتراح في فبراير 2019.





ومن المنتظر أن تُعقد جلسة لجنة التراث العالمي هذا العام حتى يوم السبت لتقييم المواقع المرشحة لعامي 2020 و2021، حيث تم تأجيل تسجيل المواقع المرشحة العام الماضي لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.



