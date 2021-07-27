Advertisements

اليونسكو تدرج جزر بجنوب غرب اليابان في قائمة التراث العالمي

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:37 ص
اليونسكو
اليونسكو
Advertisements
أعلن مسئولون بالحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أن منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" قررت إضافة سلسلة جزر فى جنوب غرب اليابان بها غابات شبه استوائية كثيفة إلى قائمة التراث العالمى الطبيعى.

وقررت لجنة التراث العالمى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة - خلال جلسة عبر الإنترنت - إدراج مساحة تبلغ 43000 هكتار، تشمل جزيرتي "أمامي أوشيما" و "توكونو" فى محافظة كاجوشيما اليابانية، بالإضافة إلى الجزء الشمالي من جزيرة "أوكيناوا" الرئيسية وجزيرة "إيريوموت" في محافظة أوكيناوا.حسبما أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الالكتروني.

يأتي القرار بعد توصية صدرت في مايو الماضي من قبل لجنة استشارية تابعة لليونسكو بإضافة الجزر - التي تتمتع بأنظمة بيئية متنوعة وتضم حيوانات وطيور نادرة، إلى القائمة. وتطورت الحيوانات والنباتات في المناطق أثناء عمليات تكوين الجزر، حيث تم فصلها عن البر الرئيسي لآسيا. 

وكانت الحكومة اليابانية قدمت في البداية اقتراحها بشأن الجزر، التي أصبحت خامس موقع للتراث الطبيعي العالمي في اليابان، إلى اليونسكو في فبراير 2017.

مع ذلك، سحبت الحكومة الاقتراح في يونيو 2018 تماشياً مع نصيحة لجنة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، التي قالت إن تدابير الحفاظ عليها غير كافية، حتى أعادت السلطات هناك ترتيب المناطق المرشحة إلى خمسة مواقع من خلال تضمين غابة داخل موقع عسكري أمريكي سابق في شمال أوكيناوا أعيد إلى اليابان في ديسمبر 2016 وعززت التدابير ضد أنواع طيور وحيوانات غازية قبل إعادة تقديم الاقتراح في فبراير 2019.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة لجنة التراث العالمي هذا العام حتى يوم السبت لتقييم المواقع المرشحة لعامي 2020 و2021، حيث تم تأجيل تسجيل المواقع المرشحة العام الماضي لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قئمة التراث العالمي جزر اليونسكو الياباان

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 17 ساعة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 15 ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة ينهي أزمة عمرها 4 سنوات

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 14 ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 21 ساعة

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ نصف ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

اليونسكو: مدينة قلهات العمانية بقائمة التراث العالمي

ورش وزيارات لمواقع "الشارقة" المرشحة لقائمة التراث العالمي باليونسكو

إعصار "ترامي" يضرب جنوب غرب اليابان

9 مواقع أثرية سعودية علي رادار قائمة التراث العالمي

السعودية تفوز بعضوية لجنة التراث العالمي في "اليونسكو"

للنجاة من كورونا.. توجه إلى 14 دولة خالية من الفيروس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 ص

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

10:00 ص

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

09:30 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان