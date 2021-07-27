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أغنية "أرقص" لـ نوال الزغبي تتخطى حاجز 2مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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تخطت أغنيه "أرقص" للمطربة اللبنانيه نوال الزغبي حاجز 2 مليون مشاهده بعد مرور أسبوع على طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية تأتي ضمن ألبوم" عكس الطبيعه"الذي يتكون من 4 أغنيات.




وتقول كلمات الأغنية: "قلبي بيرقص على دقاته.. حبك غير كل حياته.. كملت الحتة الناقصة.. هات إيدك حلّي الرقصة.. ارقص ارقص ارقص.. ارقص على قلبي ودقو واللي يغيروا منا يطقو.. نسهر نتجنن على كيفنا.. ولا ناس ولا دنيا تكتفنا.. واللي بعينه بيحسدنا.. يتشطر ويقلدنا".




والأغنية نالت إعجاب عدد كبير من جمهورها، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، ومن توزيع روبير الأسعد.

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