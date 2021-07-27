طارق حامد يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

حسم طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موقفه النهائي من الرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل بعد تلقيه عدة عروض خليجية.





طارق حامد يرفض الرحيل عن الزمالك





كشف مصدر مقرب عن رفض طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، عن موقف اللاعب من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد تلقيه عدة عروض خليجية خلال الفترة الأخيرة عن طريق وكيله أحمد يحيي.





وأوضح المصدر أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يرغب الإغراءات المالية الكبيرة و البقاء داخل صفوف القلعة البيضاء حتى الاعتزال.





ومن المقرر أن ينتهي عقد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأتم المصدر موضحا أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رحب بالتجديد والتوقيع على عقود جديدة لصالح الملكي ويتبقى فقط الاتفاق على الرتوش النهائية في العقد مع اللاعب قبل الإعلان عن تجديد التعاقد مع اللاعب الدولي لمنتخب مصر.



