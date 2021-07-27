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العناية الإلهية تنقذ سكان منزل الوراق المنهار.. والبحث جار عن زوجين تحت الأنقاض

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات جديدة حول انهيار منزل بحي الوراق، شمال المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء.


وبينت المعاينة أن العقار كان مكون من 3 طوابق قبل أن يقوم مالكه بتعلية البناء لطابقين إضافيين ما تسبب في تصدع الجدران.


مساء أمس شعر سكان العقار باهتزاز الأساسات ما دفعهم للمغادرة باستثناء مالك المنزل ويدعى رامي موسى الذي مكث مع أسرته.


في الصباح ومع شعوره بانهيار المنزل، أسرع "رامي" لإنقاذ أطفاله بإخراجهما من العقار ثم صعد لإحضار زوجته لكن الحظ لم يحالفه وانهار عليهما المنزل.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات الإنقاذ تنسيقا مع حي الوراق لرفع الأنقاض والبحث عن الزوجين.

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