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قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:00 ص
رافائيل فاران
رافائيل فاران
وكالات
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كشفت وسائل إعلام بريطانية الإثنين أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق لضم رفائيل فاران مدافع منتخب فرنسا لكرة القدم من ريال مدريد مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (46.97 مليون دولار) بشكل مبدئي.

وأشارت محطة سكاي سبورتس إلى أن المبلغ قد يزيد إلى 41 مليون جنيه إسترليني (56.64 مليون دولار) ويشمل متغيرات مقابل الحصول على خدمات فاران بطل العالم مع فرنسا، والذي يتبقى عام في عقده مع ريال.

وخاض اللاعب البالغ عمره 28 عاما أكثر من 350 مباراة مع ريال وتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات منذ انتقاله من لانس الفرنسي في 2011.

وساعد فرنسا في التتويج بكأس العالم 2018، وخاض كل مباريات فريقه الأربعة في بطولة أوروبا هذا العام قبل الخروج على يد سويسرا من دور 16.

وفي الأسبوع الماضي تعاقد يونايتد مع جيدون سانشو جناح إنجلترا من بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو (100.33 مليون دولار).

ويبدأ يونايتد مشواره في الدوري الانجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس ضد ليدز يونايتد في أولد ترافورد. 

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