وزيرة الهجرة تلتقي ممثلي الجاليات المصرية بالخارج لتنظيم مؤتمر للمصريين بالخارج لدعم الجمهورية الجديدة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا عبر تطبيق "زووم"، بحضور عدد من ممثلي الجاليات المصرية بالخارج، استعدادا لتنظيم الوزارة لمؤتمر للمصريين بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والإسهام في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والمقرر انعقاده خلال شهر أغسطس القادم.

استهلت السفيرة نبيلة مكرم الاجتماع بتقديم الشكر لرموز الجاليات المصرية لمقترحهم بتنظيم المؤتمر، وترحيب وزارة الهجرة بكل فكر بنّاء يهدف إلى دعم جهود الدولة خاصة بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للمشروع القومي "حياة كريمة"، مؤكدة أن القيادة السياسية تقوم بجهود جبارة لبناء الإنسان وتلبية احتياجات المواطنين.





وأكدت وزيرة الهجرة أنه سيتم فتح باب التسجيل للكيانات والروابط المصرية بالخارج للمشاركة في المؤتمر، ودعم جهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة والإسهام في مشروع "حياة كريمة" من صباح اليوم وحتى الأول من أغسطس القادم.





ولفتت الوزيرة إلى التنسيق والتواصل مع ممثلي مؤسسة "حياة كريمة" لعرض التجربة الرائدة على مستوى العالم، اتصالا بالتعاون لتنفيذ حملة تبرعات في سبتمبر المقبل بالتعاون مع سيدة الأعمال المصرية "ليلى بنس" مستشارة إدارة الثروات والمقيمة بكاليفورنيا في الولايات المتحدة.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن رابط التسجيل يضم اختيار المحافظة الأصلية التي ينتمي إليها المصري بالخارج لترتيب زيارات ميدانية على هامش الفاعليات لدعم المشروع القومي "حياة كريمة" بالمحافظات الأكثر احتياجًا.





وأوضحت وزيرة الهجرة أن المؤتمر المقبل سيتم بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات وبحضور برلمانيين وشخصيات عامة لإبراز دور المصريين بالخارج في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددة على أن المؤتمر يعكس دور مواطنينا بالخارج في دعم كل الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية في مختلف المجالات والأماكن التي تنظم الوزارة زيارات لها.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم تنظيم "مهرجان اتكلم عربي" بالتوازي مع فعاليات المؤتمر، ليشارك أبناء المصريين بالخارج في الفاعليات لربطهم بالهوية الوطنية وجذورهم، واستعراض ما وصلت إليه المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها.





ومن ناحيتهم، أوضح ممثلو الجاليات عن فخرهم للمشاركة في تنظيم مؤتمر للمصريين بالخارج استكمالا لنتائج المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج الذي نطمته الوزارة في عام ٢٠١٩، والذي شارك فيه أكثر من ٥٥ كيانًا مصريًا في مختلف دول العالم، مؤكدين أن توقيت المؤتمر في أغسطس ٢٠٢١ يعد رسالة دعم وتأييد لجهود القيادة السياسية في مختلف الملفات وفرصة لإعلان فخرهم بجهود التنمية وآخرها إطلاق المشروع القومي "حياة كريمة".





هذا كما ثَمّن ممثلو الجاليات ما تقوم به الوزيرة من جهود لربطهم بالوطن وتوحيد الجهود واستعراض جهود الدولة من تحقيق نهضة حقيقية على أرض مصر لبناء الإنسان وتعمير الأوطان، والتوسع في مشروعات البنية التحتية وتنمية الاقتصاد.





وللتسجيل لحضور المؤتمر، برجاء استخدام الرابط التالي الذي يعد الآلية الوحيدة للمشاركة:

https://forms.gle/5b21v1x2WSeWfjbL6