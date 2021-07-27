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الطفلة كنزي رماح: بحلم بالعمل مع عمرو دياب وأحمد عز كان بيغني لي في لوكيشن العارف

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حلت الطفلة كنزي رماح ضيفة على الإعلامية ياسمين نور الدين في برنامج جروب "الماميز المذا" على فضائية مدرستنا، للحديث عن مشاركتها مع أحمد عز في فيلم "العارف".
 
وعبرت كنزي رماح عن سعادتها بالعمل مع أحمد عز الذي كان بينهما تفاصيل فكاهية كثيرة في كواليس تصوير فيلم العارف، مشيرة إلى رغبتها في العمل معه مرة أخرى.
 
وقالت كنزي رماح في جروب الماميز، إن أحمد عز كان يعتاد الغناء لها في كواليس فيلم "العارف" وكان دائما يغني لها "يا كنزي وكل ما ليا"، وأغاني عبد الحليم حافظ.
وأشارت كنزي رماح إلى رغبتها في العمل مع عدد من النجوم مستقبلا على رأسهم الفنان عمرو دياب، وتكرار تجربة "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد رماح والد كنزي في جروب الماميز، إنه وزوجته دائما يصاحبانها في كواليس تصوير أعمالها، وأن والدتها هي من تختار ملابسها وستايل شعرها، وتحرص على الحفاظ على مذاكرتها بين مواعيد تصوير المشاهد.

وأوضح أحمد رماح إلى أن موهبة ابنته في حب التمثيل ظهرت مبكرا، فهي تحب وقفة الكاميرا، وتألقت في مسلسل وضع أمني مع عمرو سعد الذي كان بمثابة انطلاقتها في الدراما.
 
وقالت كنزي إنها بدأت المجال في سن مبكرة وقدمت أول إعلان لها وهي في سن 9 أشهر، ثم استمرت في تقديم الإعلانات حتى دخلت التمثيل في الأفلام والمسلسلات.

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