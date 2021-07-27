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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن ترفع قيود السفر بسبب مخاوف بشأن متغير دلتا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترفع أي قيود سفر حالية "في هذه المرحلة" بسبب مخاوف بشأن متغير دلتا كورونا شديد الانتقال، والعدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

يأتي القرار، الذي أوردته رويترز لأول مرة، بعد اجتماع رفيع المستوى بالبيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الجمعة. وهذا يعني أن قيود السفر طويلة الأمد التي منعت الكثير من سكان العالم من دخول الولايات المتحدة منذ عام 2020 لن يتم رفعها على المدى القصير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الاثنين "بالنظر إلى ما وصلنا إليه اليوم... مع نسخة دلتا، سنحافظ على قيود السفر الحالية في هذه المرحلة"، مستشهدة بانتشار متغير دلتا في الولايات المتحدة وخارجها. واضافت "بدافع من متغير دلتا، ترتفع الحالات هنا في الوطن، خاصة بين أولئك الذين لم يتم تلقيحهم ويبدو أنهم من المحتمل أن يستمروا في الزيادة في الأسابيع المقبلة."

يكاد يكون من المؤكد أن هذا الإعلان يحكم على أي محاولة من قبل شركات الطيران الأمريكية وصناعة السياحة الأمريكية لإنقاذ السفر الصيفي للأوروبيين وغيرهم ممن تغطيهم القيود. مارست شركات الطيران ضغوطًا شديدة على البيت الأبيض لأشهر لرفع القيود ويقول البعض إن الصناعة قد تضطر الآن إلى الانتظار حتى سبتمبر أو ما بعده لمراجعة محتملة.

تم فرض قيود السفر غير العادية الأمريكية لأول مرة على الصين في يناير 2020 لمعالجة انتشار COVID-19. تمت إضافة دول أخرى منذ ذلك الحين، وآخرها الهند في أوائل مايو. وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الحدود البرية للولايات المتحدة مع كندا والمكسيك ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري حتى 21 أغسطس على الأقل - حتى عندما قالت كندا إنها ستبدأ في السماح للسياح الأمريكيين المحصنين بالكامل اعتبارًا من 9 أغسطس.

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