البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن ترفع قيود السفر بسبب مخاوف بشأن متغير دلتا

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترفع أي قيود سفر حالية "في هذه المرحلة" بسبب مخاوف بشأن متغير دلتا كورونا شديد الانتقال، والعدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.





يأتي القرار، الذي أوردته رويترز لأول مرة، بعد اجتماع رفيع المستوى بالبيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الجمعة. وهذا يعني أن قيود السفر طويلة الأمد التي منعت الكثير من سكان العالم من دخول الولايات المتحدة منذ عام 2020 لن يتم رفعها على المدى القصير.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الاثنين "بالنظر إلى ما وصلنا إليه اليوم... مع نسخة دلتا، سنحافظ على قيود السفر الحالية في هذه المرحلة"، مستشهدة بانتشار متغير دلتا في الولايات المتحدة وخارجها. واضافت "بدافع من متغير دلتا، ترتفع الحالات هنا في الوطن، خاصة بين أولئك الذين لم يتم تلقيحهم ويبدو أنهم من المحتمل أن يستمروا في الزيادة في الأسابيع المقبلة."





يكاد يكون من المؤكد أن هذا الإعلان يحكم على أي محاولة من قبل شركات الطيران الأمريكية وصناعة السياحة الأمريكية لإنقاذ السفر الصيفي للأوروبيين وغيرهم ممن تغطيهم القيود. مارست شركات الطيران ضغوطًا شديدة على البيت الأبيض لأشهر لرفع القيود ويقول البعض إن الصناعة قد تضطر الآن إلى الانتظار حتى سبتمبر أو ما بعده لمراجعة محتملة.



