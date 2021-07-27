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"في أقل من أسبوع".. أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على أشلاء فتاة بطريق الواحات

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على أشلاء فتاة بطريق الواحات، بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن صديقتها وزوجها، اللذان يربطهما علاقة عمل بالضحية وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرج المتهم الضحية للاعتداء عليها جنسيا لكنها نهرته فقتلها ثم قطعها أجزاء بمساعدة زوجته وتخلصا من الأشلاء بمكان العثور عليها.

كانت أفادت مصادر أمنية، في وقت سابق أن الفتاة العشرينية المعثور على جثتها بطريق الواحات، لم يستدل على هويتها الشخصية حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن معاينة الجثة بينت أن الجاني ذبح الفتاة، ثم قطع جثتها إلى أجزاء.

وأشارت المصادر أن الجاني تخلص من الأشلاء بأكثر من مكان، فتخلص من الرأس وبعض الأجزاء بالحقيبة المعثور عليها بطريق الواحات، في ظل اختفاء الأجزاء الأخرى من باقي جسد الضحية.

وواصلت المصادر أن أجهزة الأمن بالجيزة وزعت نشرة بأوصاف المجني عليها، لتحديد هويتها للمساعدة في كشف ملابسات الجريمة، إضافة إلى فحص بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية خلال الفترة الأخيرة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة عثرت على جثة فتاة عشرينية مذبوحة ومقطعة إلى أجزاء داخل حقيبة سفر بطريق الواحات، بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة داخل حقيبة ملقاة بطريق الواحات.

وانتقلت قوات الشرطة تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة في العشرينات من العمر مفصولة الرأس ومقطعة إلى أجزاء، وعثر على الرأس بالحقيبة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث رفيع المستوى لتحديد هوية الفتاة لاسيما وجود آثار تعذيب بأشلائها.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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