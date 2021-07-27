Advertisements

السفير الصيني الجديد يتوجه إلى واشنطن وسط تدهور العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
توجه سفير الصين الجديد لدى الولايات المتحدة تشين قانغ، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، إلى واشنطن، اليوم الثلاثاء، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وسط تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

غادر تشين بعد يوم من المحادثات النادرة رفيعة المستوى في مدينة تيانجين بشمال الصين بين نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان وكبار الدبلوماسيين الصينيين والتي انتهت بتأكيد الجانبين على المواقف الحالية ولم يتم التوصل إلى نتائج محددة. وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بشكل حاد في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وواصلت إدارة بايدن الضغط على الصين في موقف يحظى بدعم الحزبين لكنه يهدد بتعميق انعدام الثقة.

وقالت المصادر المطلعة على الأمر إن تشين، 55 عاما، سيحل محل كوي تيانكاي، الذي تجاوز سن التقاعد لكبار السفراء الصينيين البالغ من العمر 68 عاما. عندما أنهى كوي السنوات الثماني التي قضاها في واشنطن الشهر الماضي، كان سفير الصين الأطول خدمة في الولايات المتحدة ويعتبر شخصية محنكة ومحترمة في بكين وواشنطن.


وبحسب سيرته الذاتية على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، فإن تشين، وهو أحد نواب وزير الخارجية الصيني والذي تضمنت حقائبه السابقة في الآونة الأخيرة الشؤون الأوروبية والبروتوكول، ليس لديه خبرة سابقة في الولايات المتحدة. وقال لي مينجيانغ، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بكلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يبني تشين شبكة اتصالاته في الدوائر السياسية والأمنية والدبلوماسية في الولايات المتحدة".

ومن المتوقع أن يبدأ تشين العمل على تنفيذ الولايات المتحدة لقائمة الطلبات التي قدمتها الصين لشيرمان يوم الاثنين، والتي تشمل إزالة العقوبات المفروضة على المسؤولين، والقيود المفروضة على تأشيرات الطلاب والقيود المفروضة على وسائل الإعلام والدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيرمان سفير الصين الولايات المتحدة

أخبار تهمك

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ 37 دقيقة

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

برشلونة ينهي أزمة عمرها 4 سنوات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ نصف ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين تحذر الولايات المتحدة من مشروع قانون "اليوغور"

الصين: مستمرون في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجارى مع أمريكا

مسؤول صيني: العلاقات بين بكين وواشنطن تواجه أكبر التحديات

الصين تضع قواعد جديدة لحماية شركاتها من القيود الأجنبية

الصين تطالب الرئيس الأمريكي بإلغاء الرسوم الجمركية

أمريكا تؤكد على ضرورة الحاجة لـ"حواجز حماية" في محادثات الصين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 ص

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

10:00 ص

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

09:30 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان