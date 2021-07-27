السفير الصيني الجديد يتوجه إلى واشنطن وسط تدهور العلاقات بين البلدين

توجه سفير الصين الجديد لدى الولايات المتحدة تشين قانغ، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، إلى واشنطن، اليوم الثلاثاء، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وسط تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.





غادر تشين بعد يوم من المحادثات النادرة رفيعة المستوى في مدينة تيانجين بشمال الصين بين نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان وكبار الدبلوماسيين الصينيين والتي انتهت بتأكيد الجانبين على المواقف الحالية ولم يتم التوصل إلى نتائج محددة. وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بشكل حاد في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وواصلت إدارة بايدن الضغط على الصين في موقف يحظى بدعم الحزبين لكنه يهدد بتعميق انعدام الثقة.





وقالت المصادر المطلعة على الأمر إن تشين، 55 عاما، سيحل محل كوي تيانكاي، الذي تجاوز سن التقاعد لكبار السفراء الصينيين البالغ من العمر 68 عاما. عندما أنهى كوي السنوات الثماني التي قضاها في واشنطن الشهر الماضي، كان سفير الصين الأطول خدمة في الولايات المتحدة ويعتبر شخصية محنكة ومحترمة في بكين وواشنطن.









وبحسب سيرته الذاتية على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، فإن تشين، وهو أحد نواب وزير الخارجية الصيني والذي تضمنت حقائبه السابقة في الآونة الأخيرة الشؤون الأوروبية والبروتوكول، ليس لديه خبرة سابقة في الولايات المتحدة. وقال لي مينجيانغ، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بكلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يبني تشين شبكة اتصالاته في الدوائر السياسية والأمنية والدبلوماسية في الولايات المتحدة".



