طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة امتحان علم النفس.



وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ مشددًا على الإلتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات وتوزيع أدوات التعقيم كاملة للطلاب؛ وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالى والإداري بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.



وشدد حجازى على جميع اللجان الامتحانية بتوفير مياه شرب للطلاب أثناء الامتحان، والتأكيد على التعامل بهدوء وبطريقة لا تسبب توتر للطلاب، ومراعاة توفير المناخ المناسب داخل اللجان.



وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.