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عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن المصري عمر عصر من التأهل إلى دور الستة عشر من منافسات تنس الطاولة بالفوز على السويدي ماتياس فالك بأربعة أشواط مقابل ثلاثة في منافسات دور الأثنين والثلاثين بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 220.

نجح عمر في السيطرة على مجريات الشوط الأول وحسمه بنتيجة 11-5 قبل أن يعود فالك وينجح في الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 11-6.

قبل أن يحسم السويدي الشوط الثالث بنتيجة 11-8 لينتفض البطل المصري ويحقق الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 13-11 وفي الشوط الخامس تفوق فاليك بنتيجة 11-4.

بعدها تمكن عصر من حسم الشوطين السادس والسابع بنتيجة 11-6 و11-8 ليتمكن من الفوز بالمباراة بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة.

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عمر عصر اولمبياد طوكيو

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