عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020





تمكن المصري عمر عصر من التأهل إلى دور الستة عشر من منافسات تنس الطاولة بالفوز على السويدي ماتياس فالك بأربعة أشواط مقابل ثلاثة في منافسات دور الأثنين والثلاثين بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 220.





نجح عمر في السيطرة على مجريات الشوط الأول وحسمه بنتيجة 11-5 قبل أن يعود فالك وينجح في الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 11-6.





قبل أن يحسم السويدي الشوط الثالث بنتيجة 11-8 لينتفض البطل المصري ويحقق الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 13-11 وفي الشوط الخامس تفوق فاليك بنتيجة 11-4.





بعدها تمكن عصر من حسم الشوطين السادس والسابع بنتيجة 11-6 و11-8 ليتمكن من الفوز بالمباراة بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة.



