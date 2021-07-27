بكلمات رومانسية ومليئة بالحب.. محمد محسن يحتفل بعيد زواجه الخامس





حرص المطرب محمد محسن، على الاحتفال بعيد زواجه الخامس من الفنانة هبة مجدي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد محسن عدة صور له برفقة الفنانة هبة مجدي أثناء احتفالهما بزفافهم خلال عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة" مع الفنان يحي الفخراني، وعلق عليهم قائلاً: "26 يوليو 2016عيد جوازنا الخامس، اليوم اللي عمرنا ما هننساه، أول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة".





وتابع محمد محسن:"كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت للفرح؛ لأننا كنا بنعرض يومياً، فكتبنا الكتاب بالنهار يوم 26 يوليو بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل".



وأضاف قائلاً:"عشان كدا 26 يوليو يوم عظيم ومميز في حياتنا، كل سنة واحنا سوا عالحلوة والمُرة".