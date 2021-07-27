مستشفيات أسيوط الجامعية: نتكفل بعلاج 30 طفلا ليبيا وإقامة أسرهم (فيديو)

كشف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، تفاصيل تدشين قافلة طبية بجامعة أسيوط لعلاج 30 طفلًا ليبيًا بصحبة ذويهم، لعلاج العيوب الخلقية الخاصة بالأطفال المصابين بالشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق.



وأكد "عطية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنشاط القافلة التي تهدف لعلاج التشوهات الخلقية في الوجه.



وأوضح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه تم تنظيم القافلة بالتعاون مع وزراتي الصحة المصرية والليبية، وتم اختيار 30 طفل أعمارهم تتراوح بين 6 أشهر وعامين؛ لإجراء جراحات بمستشفى أسيوط الجامعي، وبالفعل تم التنسيق لوصول الأطفال في طائرة خاصة من مدينة بنى غازي إلى مطار أسيوط، على متنها 80 راكب، ما بين الأطفال بالإضافة لأطباء ليبيين للتدريس، منوهًا بأنه تم إجراء الفحص الشامل للأطفال، وتم انتقاء 23 حالة لإجراء الجراحة لهم بدءً من أمس الاثنين، حتى الأربعاء المقبل.



وأشار، إلى أن الأطفال الليبيين وذويهم لا يدفعون أي شيء، ومؤسسة الابتسامة تتكفل بالأطباء، فيما تتكفل جامعة أسيوط بالمجهود بالكامل وتقديم كل وسائل الدعم، كما تتكفل بإقامة الأسر الليبية.

