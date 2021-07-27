الهند تسجل 29689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في الهند، 29689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى ارتفاع يومي منذ 132 يوما.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 31.44 مليون إصابة، لتحتل الهند المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في عدد الإصابات.

وأكدت الصحة الهندية، تعافي 42363 مريضا من هذا الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند أقل من 400000، وأن الحالات النشطة تشكل 1.27% من إجمالي الحالات.