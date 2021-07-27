Advertisements
تفاصيل شخصية عارفة عبد الرسول في فيلم "الجواهرجي"
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:24 ص
هبة أحمد
Advertisements
تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول حالياً في فيلم "الجواهرجي"، وتُجسد خلاله دور مساعدة للفنانة منى زكي في منزلها، والفيلم يعد التعاون الثاني الذي يجمعها بالفنان محمد هنيدي بعد تعاونهما معاً في فيلم "الإنس والنمس".
فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، آسر ياسين، أحمد حلاوة، تارا عماد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.
وفي سياق آخر، تنتظر عارفة عبد الرسول حاليًا طرح فيلم "الإنس والنمس"، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية، يوم 4 من شهر أغسطس المقبل، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وسيناريو وإخراج شريف عرفة.
Advertisements