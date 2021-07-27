تفاصيل شخصية عارفة عبد الرسول في فيلم "الجواهرجي"





تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول حالياً في فيلم "الجواهرجي"، وتُجسد خلاله دور مساعدة للفنانة منى زكي في منزلها، والفيلم يعد التعاون الثاني الذي يجمعها بالفنان محمد هنيدي بعد تعاونهما معاً في فيلم "الإنس والنمس".



فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، ريم مصطفى، آسر ياسين، أحمد حلاوة، تارا عماد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.



وفي سياق آخر، تنتظر عارفة عبد الرسول حاليًا طرح فيلم "الإنس والنمس"، والذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية، يوم 4 من شهر أغسطس المقبل، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وسيناريو وإخراج شريف عرفة.