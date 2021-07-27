Advertisements

عقار الوراق.. مالكه حاول تنكيسه لكنه انهار عليه وزوجته فماتا

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:32 ص
عقار الوراق المنهار
عقار الوراق المنهار
إيمان عبد العاطي
Advertisements
على مدار العام والنصف الماضيين كان صاحب عقار الوراق المنهار، في انتظار صدور قرار ترخيص من مسؤولي حي الوراق للبدء في أعمال "تنكيس" العقار سكنه بكفر السلمانية نظرا لحدوث تصدعات بالجدران، لكن انتظاره انتهى بانهيار عقاره، ووفاته وزوجته تحت الأنقاض صباح اليوم الثلاثاء.

منذ عام، رفض قاطنو العقار، إضافة طابقين عليه، فالعقار قديم لا تتحمل قواعده هذا الارتفاع مطالبين صاحبه بسرعة ترميم المنزل الآيل للسقوط".

توجه " رامي موسى" مالك المنزل، إلى الحي مجددا في محاولة منه لاستصدار ترخيص يُمكنه من البدء في عملية "التنكيس" لكن شاء القدر بانهياره عليه وزوجته.

وكشفت المعاينة أن العقار كان مكون من 3 طوابق قبل أن يقوم مالكه بتعلية البناء لطابقين إضافيين ما تسبب في تصدع الجدران.

مساء أمس شعر سكان العقار باهتزاز الأساسات ما دفعهم للمغادرة باستثناء مالك المنزل ويدعى رامي موسى الذي مكث مع أسرته.

في الصباح ومع شعوره بانهيار المنزل، أسرع "رامي" لإنقاذ أطفاله بإخراجهما من العقار ثم صعد لإحضار زوجته لكن الحظ لم يحالفه وانهار عليهما المنزل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات الإنقاذ تنسيقا مع حي الوراق لرفع الأنقاض والبحث عن الزوجين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مالك عقار الوراق عقار الوراق طابقين إضافيين تنكيس انهيار عقار الوراق

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة ينهي أزمة عمرها 4 سنوات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

منذ أقل من ساعة

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"في أقل من أسبوع".. أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على أشلاء فتاة بطريق الواحات

منذ أقل من ساعة

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

منذ ساعة و 27 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 14 ساعة

جلسة حاسمة مع موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 11 ساعة

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

سكان عقار "الأزهر" المنهار: "محدش معبرنا.. انقذنا يا سيسي" (فيديو وصور)

"هو تريزيجيه مالوش نصيب".. أخر ما نشرته إحدى ضحايا عقار إمبابة المنهار

عاجل.. سقوط عقار وإخلاء اثنين آخرين في الخليفة (صور)

محافظ الغربية يكشف تفاصيل انهيار عقار الرجبي

النائب العام يباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع قصر النيل بالقاهرة

انهيار عقار قصر النيل|انتداب لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 ص

عاجل.. عمر عصر يتأهل لدور الـ16 لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020

قيمة انتقال نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

10:00 ص

أرسنال يلجأ إلى ريال مدريد لحل أزمته

09:30 ص

التعديل الوزاري المرتقب.. 5 أسباب تهدد بقاء "ياسمين فؤاد"

07:58 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

12:11 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان