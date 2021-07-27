عقار الوراق.. مالكه حاول تنكيسه لكنه انهار عليه وزوجته فماتا

على مدار العام والنصف الماضيين كان صاحب عقار الوراق المنهار، في انتظار صدور قرار ترخيص من مسؤولي حي الوراق للبدء في أعمال "تنكيس" العقار سكنه بكفر السلمانية نظرا لحدوث تصدعات بالجدران، لكن انتظاره انتهى بانهيار عقاره، ووفاته وزوجته تحت الأنقاض صباح اليوم الثلاثاء.



منذ عام، رفض قاطنو العقار، إضافة طابقين عليه، فالعقار قديم لا تتحمل قواعده هذا الارتفاع مطالبين صاحبه بسرعة ترميم المنزل الآيل للسقوط".



توجه " رامي موسى" مالك المنزل، إلى الحي مجددا في محاولة منه لاستصدار ترخيص يُمكنه من البدء في عملية "التنكيس" لكن شاء القدر بانهياره عليه وزوجته.



وكشفت المعاينة أن العقار كان مكون من 3 طوابق قبل أن يقوم مالكه بتعلية البناء لطابقين إضافيين ما تسبب في تصدع الجدران.



مساء أمس شعر سكان العقار باهتزاز الأساسات ما دفعهم للمغادرة باستثناء مالك المنزل ويدعى رامي موسى الذي مكث مع أسرته.



في الصباح ومع شعوره بانهيار المنزل، أسرع "رامي" لإنقاذ أطفاله بإخراجهما من العقار ثم صعد لإحضار زوجته لكن الحظ لم يحالفه وانهار عليهما المنزل.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات الإنقاذ تنسيقا مع حي الوراق لرفع الأنقاض والبحث عن الزوجين.