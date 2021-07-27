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موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:30 ص
محمد زويد
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استقر مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، على الموافقة على تجديد تعاقده مع نادي الزمالك حتى 2024 بعد المفاوضات التي قام بها مسئولي القلعة البيضاء معه خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن تنتهي إعارة مصطفى فتحي إلى سموحة بنهاية الموسم الجاري، ويرفض مسئولو الزمالك فكرة تجديد الإعارة والتمسك ببقائه في الفريق مع بداية الموسم المقبل.
وجاءت عودت اللاعب بناءاً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أثنى على مستوى اللاعب في الفترة الماضية بعد تألقه مع الفريق الساحلي.
وتألق اللاعب مع الفريق السكندري في الموسم الحالي، وقدم مستويات متميزة منذ إعارته من القلعة البيضاء لسموحة في يناير الماضي، ليجذب أنظار أندية الدوري له في الفترة الأخيرة.
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