موقف مصطفى فتحي النهائي من التجديد لصالح الزمالك

استقر مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، على الموافقة على تجديد تعاقده مع نادي الزمالك حتى 2024 بعد المفاوضات التي قام بها مسئولي القلعة البيضاء معه خلال الفترة الماضية.





ومن المقرر أن تنتهي إعارة مصطفى فتحي إلى سموحة بنهاية الموسم الجاري، ويرفض مسئولو الزمالك فكرة تجديد الإعارة والتمسك ببقائه في الفريق مع بداية الموسم المقبل.





وجاءت عودت اللاعب بناءاً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أثنى على مستوى اللاعب في الفترة الماضية بعد تألقه مع الفريق الساحلي.





وتألق اللاعب مع الفريق السكندري في الموسم الحالي، وقدم مستويات متميزة منذ إعارته من القلعة البيضاء لسموحة في يناير الماضي، ليجذب أنظار أندية الدوري له في الفترة الأخيرة.



