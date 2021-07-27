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بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعاً بمشتريات الأجانب ، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع .
 
وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 10703 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3599 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3084 نقطة

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