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"الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل (فيديو)

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 10:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا شهدنا انخفاضا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وكانت أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث كانت القاهرة تسجل 34 درجة مئوية.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من اليوم سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 36 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن الأمس، وعلى السواحل الشمالية تصل لـ 32-33 درجة، وعلى جنوب البلاد من 41-42 درجة.

وتابعت أن نسبة الرطوبة تصل لـ 90% على السواحل الشمالية، و80% على القاهرة والوجه البحري، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة أكثر، مشيرة إلى أن الموجة الحارة والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة سوف يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل؛ بسبب التأثر بمنخفض الهند الموسمي، موضحة أن درجة الحرارة لن تتجاوز 38 درجة على القاهرة خلال الموجة الحارة.

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هيئة الأرصاد درجات الحرارة المحسوسة درجات الحرارة الأرصاد الجوية الأرصاد إيمان شاكر

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