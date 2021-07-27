مثلث برمودا.. طريق الصوامع بالفيوم يحصد أرواح العديد من أهالي طامية





طريق الموت الذى يحصد أرواح الكثير ممن يمرون عليه أو كما يطلقون عليه أهل مركز طامية بمحافظة الفيوم، بمثلث برمودا لا يمر يوما إلا أن يكون هناك حادثة بها أصابات أو وفيات بسبب ضيق الطريق وعدم الإنارة ووجود حشائش كثيفة تحجب الرؤيا عن المارة من على الطريق ليتسبب فى الكثير أروقة الدماء وحصد الأرواح.



حيث وقعت حادثة اليوم بطرق الصوامع "مثلث برمودا" حيث أنقلبت سيارة ربع نقل وأصيب قائدها بإصابات طفيفة بسبب كثرة المنحنيات بالطريق وعدم وجودة لمبات إنارة كافية بطول الطريق وأرتفاع الحشائش علي أطراف الطريق تجب الرؤيا عن قائدى المركبات.



تلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد خالد حسين، مأمور مركز شرطة طامية، إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب سيارة علي طريق الصوامع وتم نقله إلى مستشفى طامية المركزي



انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة رئيس مباحث المركز الرائد محمد عبدالحكم، وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب سيارة ربع نقل علي طريق الصوامع وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل المصاب إلى مستشفي طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم.



ويطالب أهالى طامية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بأعطاء تعليمات لرىيس مجلس المدينة بأزالة الحشائش وتدعيم الطريق بعدد من أعمدة الإنارة لتوضيح الرؤيا أمام المارة حتى تحد من الحوادث، وإنقاذ الأهالى من الإصابات.

